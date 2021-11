« C’est une voie possible ». L’insaisissable Matthew McConaughey, qui a accordé une interview à l’AFP, pourrait bien se porter candidat au poste de gouverneur du Texas, en porte-voix des « hors-la-loi ». La sortie de son autobiographie Greenlights (Seuil) en France, l’engage à se prêter à un exercice médiatique qu’il affectionne.

McConaughey se décrit comme « agressivement centriste ». « Non pas parce que c’est le lieu du grand compromis, mais parce que c’est l’endroit où il faut être par rapport à la gauche et à la droite. C’est un créneau audacieux, celui des hors-la-loi. »

Un passage à vide

Hors-la-loi, l’acteur, qui incarne un attachant dans Mud, l’a réellement été quand la police l’a arrêté pour trouble à l’ordre public et possession de drogue, alors qu’il jouait du bongo nu. Une des délicieuses anecdotes fourmillant dans son livre, où l’on apprend aussi, qu’au sommet de sa gloire, il a momentanément fui Los Angeles pour faire une randonnée en Amazonie sous ecstasy.

McConaughey n’a jamais hésité à sortir des sentiers battus. Quitte à mettre sa carrière en péril quand en 2008, la star de Comment se faire larguer en 10 leçons a dit stop à ces comédies romantiques qui « l’émasculaient ». « Je voulais en sortir. Ces films sont faits pour être légers, avec des personnages du samedi après-midi. » McConaughey veut s’imposer dans des films dramatiques, sa détermination est sans faille. « Je m’y suis tenu, en sachant bien que l’industrie se disait, "mais bon sang que fait-il ?". J’ai fait un sacré pari. » Pendant près de deux ans, il ne tourne plus. « Je commençais à croire que j’avais fait un aller simple pour quitter Hollywood. Mon agent me disait chaque semaine, "ton nom ne circule plus". »

Le retour est spectaculaire avec Magic Mike dans lequel il peut enfin ironiser de sa plastique, quelques minutes mémorables dans Le loup de Wall Street, une performance oscarisée pour Dallas Buyers Club évoquant le sida, d’autres également impressionnantes dans Interstellar ou dans la série True Detective.

Des sondages encourageants

McConaughey, acteur est désormais pris au sérieux. Mais, jamais là où on l’attend, celui qui fait la fierté de la ville d’Austin, au Texas, pourrait cette fois décrocher un nouveau rôle dans la vie politique de son Etat. « C’est quelque chose auquel j’accorde une grande importance », insiste la star dont la fondation Just Keep Livin vient en aide aux lycéens en difficulté. « Où et comment puis-je être le plus utile ? Je n’ai pas peur de prendre des risques. Mais j’ai vraiment besoin de répondre à cette question », explique McConaughey, qui a jusqu’au 13 décembre pour déposer sa candidature.

Une perspective qui emballe certains cercles de gauche, en désaccord avec l’actuel gouverneur républicain Greg Abbott, dont la loi très restrictive contre l’avortement est contestée devant la Cour suprême des Etats-Unis. Un récent sondage de l’université du Texas avance que McConaughey s’en sortirait mieux contre Abbott que son potentiel adversaire démocrate, Beto O’Rourke.