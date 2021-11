Le groupe culte suédois ABBA, qui sort vendredi un album pour la première fois près de 40 ans après sa séparation, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux suspendre sa promotion pendant vingt-quatre heures, après la mort accidentelle de deux personnes lors d’un concert d’hommage en Suède ce mardi. « A la lumière des nouvelles tragiques survenues lors du concert hommage en Suède hier soir, nous avons décidé de reporter la publication de la bande-annonce de notre futur concert à demain », a indiqué ABBA sur les réseaux sociaux.

In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.



Love,

ABBA Voyage