Insatiable conteur, le bédéaste-cinéaste Riad Sattouf vient de « caler » une nouvelle série BD, Le jeune acteur, entre ses deux plus gros succès, L'arabe du futur (5 volumes et plus de 2,5 millions d’exemplaires vendus) et Les cahiers d'Esther (6 tomes et 950.000 exemplaires vendus). Après sa propre enfance et celle d’une jeune Parisienne, l’auteur s’attache au parcours du comédien Vincent Lacoste, vu dans une trentaine de films depuis qu’il débuta sa carrière en 2009… en tenant le premier rôle du premier film de Sattouf, Les beaux gosses (2009) ! Le double-récipiendaire du Fauve d'or – la plus prestigieuse récompense du festival de la BD d’Angoulême – a confié à 20 Minutes la genèse de ce Jeune acteur…

SURPRISE NOUVEAU PROJET! C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que Vincent et moi vous annonçons la sortie le 4 novembre prochain, de notre bande dessinée : "LE JEUNE ACTEUR 1, aventures de Vincent Lacoste au cinéma"! pic.twitter.com/mpzvGVslvl — Riad Sattouf (@RiadSattouf) September 6, 2021

Comment vous est venue l’idée de cette nouvelle série ?

Lorsque je l’ai rencontré et choisi pour jouer dans mon premier film, Les beaux gosses, Vincent Lacoste était un ado anonyme de 14 ans qui n’avait jamais pensé une seule seconde faire du cinéma. Le film a été un grand succès, mais après l’échec complet de mon second film, Jacky au royaume des filles, Vincent a quand même poursuivi son aventure avec le cinéma… alors que la mienne s’interrompait brutalement (rires).

Je suis donc revenu à mes premières amours, la bande dessinée. Mais Vincent et moi sommes restés très copains, on a continué à se voir très régulièrement. Au fur et à mesure qu’il me racontait ses histoires de tournages, je l’ai vu entrer peu à peu dans une nouvelle dimension : quand il m’a dit qu’il tournait son troisième film avec Depardieu, par exemple, j’ai compris qu’il se passait quelque chose et qu’il était en train de se transformer en véritable acteur (rires). C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à penser à raconter sa (jeune) carrière.

Et lui, comment a-t-il accueilli le projet d’une BD le racontant ?

Bien sûr, il s’est d’abord demandé – à raison – si lui n’était pas un peu trop jeune et sa carrière trop récente pour devenir une BD ! Mais l’idée n’était pas de faire sa biographie mais plutôt de raconter son parcours, atypique, sans langue de bois : il fallait qu’on puisse lire ce livre sans rien connaître ni à la bande dessinée, ni à mes films, ni même à la filmographie de Vincent. Comment un ado qui ne l’a jamais cherché devient-il un acteur connu ? Il a été partant tout de suite. Je lui ai quand même précisé que je comptais faire un récit d’observation, une plongée dans un destin particulier… avec un ton humoristique, bien sûr !

A-t-il participé à la réalisation de ce premier volume ?

Plutôt à sa naissance : j’ai profité du confinement pour prendre un peu de distance avec L’Arabe du futur et Les cahiers d’Esther et j’ai écrit près de 400 pages de cette nouvelle série que j’ai aussitôt fait lire à Vincent. Il m’a fait des remarques, m’a raconté des anecdotes que j’avais oubliées, je lui ai posé des questions, etc. Donc la conception est le fruit d’un duo, même si je me suis chargé seul de la réalisation.

Et comment a-t-il réagi quand il a découvert le résultat ?

Il était super content et il a vraiment apprécié que ni lui ni moi ne soyons « épargnés » dans ce premier volume, même s’il est évidemment le personnage central du récit, que j’y apparaisse et que je me sois montré sans pitié, ni à son égard ni au mien (rires).

Comme L’Arabe du Futur et Esther, Le jeune acteur est une biographie dessinée. Avez-vous définitivement abandonné la fiction ?

Non, non. Et puis je n’ai pas le sentiment de faire de la biographie dessinée : moi j’ai l’impression de faire de l’héroic fantasy : Je raconte des univers qui me sont un peu étrangers, j’emmène mes lecteurs dans des univers qu’il ne connaît pas forcément ! Et chaque projet se détermine un peu seul, étrangement : par exemple, quand j’ai rencontré la petite fille qui m’a inspiré Les Cahiers d’Esther, elle avait le même âge que le héros – moi enfant – du tome 2 de L’arabe du futur (que je venais juste de terminer) ; et à la fin de L’arabe du futur 5, le dernier en date, mon personnage a le même âge que celui qu’avait Vincent quand je l’ai rencontré ! Il y a donc une sorte d’enchaînement logique inconscient entre mes projets et la forme qu’ils prennent.

Le récit évoque la longue relation professionnelle de François Truffaut et Jean-Pierre Léaud dans le prologue. Comptez-vous entretenir la même avec Vincent ?

C’est absolument ça, et c’est un peu la note d’intention de cette série : j’aimerais beaucoup « suivre » Vincent à tous les âges de sa vie et de sa carrière, précisément comme Truffaut à filmé Léaud sur le temps long. Je sais déjà avec certitude qu’il y aura deux ou trois volumes du Jeune acteur, mais j’adorerais poursuivre avec quelque chose comme Le grand acteur puis Le vieil acteur, par exemple, quand on sera deux « has been » aux cheveux teints (rires).

Dans le livre, on vous découvre très paternel avec le jeune Vincent. Vous sentez-vous responsable de lui ?

D’une certaine manière, oui, parce que l’ado de 14 ans qu’il était quand on est allés le chercher n’avait absolument aucune envie de devenir acteur et que je l’ai entraîné un peu malgré lui dans l’univers du cinéma ! Du coup, j’avais peur que sa vie soit détruite, qu’on m’appelle un jour en me disant qu’il avait été arrêté en possession de stupéfiants ou je ne sais quoi, comme on le lit parfois de jeunes comédiens américains (rires).

Donc si je suis resté, au départ, très proche de lui, c’était un peu pour le surveiller, parce que c’était un sacré coquinet ! Je vous rassure, il a grandi et est devenu un adulte, donc on n’a plus du tout ce genre de relation, hein… quoique ! Enfin, on garde ces histoires pour la suite ! (rires)

Le jeune acteur 1 « Aventures de Vincent Lacoste au cinéma », par Riad Sattouf – Éditions Les livres du futur – 21,50 euros