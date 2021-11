« Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et fiez-vous à votre odorat ». Avec ces recommandations en préambule, on comprend d’emblée que l’exposition L’Odyssée sensorielle du Muséum national d’histoire naturelle à Paris porte bien son nom.

Cernés par les immenses écrans recouvrant les murs, nous nous retrouvons alternativement plongés dans huit milieux naturels exotiques où peu d’individus ont la possibilité de mettre les pieds. Qu’il conduise au cœur de la forêt tropicale guyanaise ou au milieu de l’océan, le parcours invite littéralement à ressentir la nature du monde entier et célèbre la biodiversité. En sollicitant notre odorat, notre ouïe et notre vue, l’immersion est totale.

Au premières loges d'un butinage

« L’installation immersive et interactive allie la projection vidéo en très haute définition de contenus impressionnants de réalisme avec un ensemble d’effets visuels, sonores et olfactifs originaux », vante Gwenaël Allan, président-fondateur du studio Sensory Odyssey et coauteur de l’exposition.

Dans la deuxième salle, plongés dans le noir avec nos sens pour seuls repères, les cris d’animaux et l’odeur qui viennent à nous nous permettent de deviner que l’on est dans la savane, à proximité d’un point d’eau où les bêtes viennent s’abreuver. Un peu plus loin, nous sommes transportés au milieu d’une prairie, à l'échelle d’insectes, et nous assistons au butinage des fleurs par les abeilles. Un coup de vent, et l’odeur florale vient à nous – alors même que nous portons un masque ! Au total, une vingtaine d’odeurs accompagnent notre balade parmi ces écosystèmes.

Dans la salle 6, les visiteurs sont au c?ur de la prairie, à échelle d'insectes - J.Mouillet/20 Minutes

« Une expérience au sommet des possibilités techniques »

« Un travail collaboratif hors norme » a été nécessaire pour arriver à de tels résultats. Pendant six années, réalisateurs, muséographes, scénographes, neuroscientifiques, parfumeurs, créateurs d’effets spéciaux sensoriels, chercheurs du Muséum…. ont participé au projet. Le Musée dit avoir voulu proposer aux visiteurs « une expérience au sommet des possibilités techniques mais également scientifiquement juste et réaliste ».

La quasi-totalité des vidéos diffusées ont été tournées par Sensory Odyssey. Les ambiances sonores et les différentes odeurs ont également été pour la plupart enregistrées et créées pour l’occasion. Si, pour l’heure, L'Odyssée sensorielle est installée à Paris jusqu’au 4 juillet, elle devrait voyager à l’international dès septembre prochain.