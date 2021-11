« Laçage automatique, wah ! » Quel gamin né dans les années 1980 n’a pas rêvé d’être dans la peau de Michael J. Fox, alias Marty McFly, pour enfiler des Nike futuristes avant d’humilier Biff Tannen dans une course d’hoverboard ? Cette paire de Nike Air Mag lumineuse, qui fait son apparition dans l’année 2015 imaginée par Retour vers le futur 2 (sorti en 1989), le meilleur épisode de la trilogie culte de Robert Zemeckis, pourrait être à vous jeudi.

🔥 La véritable Nike Mag auto-laçantes de Marty Mcfly qui a servi à la célèbre scène de Retour Vers le futur 2 est actuellement au

Musée Cinéma et Miniature de Lyon 😱 pic.twitter.com/OKTyavgIdw — Anthogeek ️🌐 (@Anthogeekvideo) December 4, 2019

Une réédition rare, issue des 1.500 exemplaires ressortis par Nike il y a 10 ans, pour une vente caritative au profit de la Fondation de Michael J. Fox contre la maladie de Parkinson (dont il souffre) va en effet être mise aux enchères à Lyon, comme l’indique Le Progrès.

Une paire de Nike Air Mag neuve est estimée à 25.000 euros

La vente de 2011 sur eBay avait rapporté plus de 10 millions de dollars en une dizaine de jours, et l’une des 1.500 paires vient donc de refaire surface en France, grâce à un collectionneur lyonnais tenant à rester anonyme. Celui-ci a laissé son exemplaire de Nike Air Mag taille 43 1/2, qui ne se lacent en l’occurrence pas automatiquement, et avec une seule des deux chaussures s’allumant encore, à Artenchères (Lyon 8e).

Compte tenu d’une légère usure, les célèbres sneakers viennent d’être estimées entre 6.000 euros (son prix d’appel jeudi) et 8.000 euros, loin de la cote de 25.000 euros d’une version neuve. Artenchères tient ainsi le modèle parfait, inédit sur le marché français, pour lancer sa première vente rétro et street art, qui comprend 130 autres lots. Prêts pour un coup de folie, nom de Zeus ?

Vente aux enchères jeudi (18 heures) à Artenchères, 2-4 rue Saint-Firmin (Lyon 8e) et en live streaming ici. Exposition publique ce mercredi de 14 à 20 heures et jeudi de 10 à 12 heures.