La semaine dernière, Céline Dion a annoncé qu’elle annulait les premières représentations prévues à Las Vegas de son nouveau spectacle pour des raisons médicales. « Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », a affirmé la vedette canadienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux mardi dernier, ajoutant avoir « le cœur brisé par cette situation ».

Sa sœur Claudette revient sur l’état de santé de Céline Dion pour Paris Match, paru ce jeudi. « Elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop. Elle a 53 ans. La préménaupose, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n’aide pas, affirme-t-elle. Je lui répète souvent : « Sois sage avec toi-même ! » Je sais qu’elle est ultra-disciplinée et prudente. Mais le corps a ses caprices aussi. C’est bien qu’elle l’ait écouté », conclut-elle avant de préciser qu’il n’y a rien de grave. « Sinon, elle l’aurait dit », assure son aînée.

Céline Dion souffre de « spasmes musculaires sévères et persistants », ce qui l’empêche de monter sur scène pour prendre part aux répétitions. Les spectacles du 5 au 20 novembre, comme ceux du 19 janvier au 5 février 2022, sont donc annulés mais la chanteuse espère que sa tournée puisse reprendre le 9 mars 2022.