Un Français sur deux continue de bouder les lieux culturels

Près d’un Français sur deux n’est pas allé dans un lieu culturel depuis le 21 juillet, date de la mise en place du pass sanitaire dans tous les lieux prévus pour les activités culturelles. Selon un article du Monde publié ce mercredi, alors qu’avant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 88 % des Français fréquentaient des lieux de culture, seul un Français sur deux continue à le faire.

Et le plus inquiétant, c’est que près d’un tiers des interrogés assure que dorénavant, ils en fréquenteront moins, selon les résultats d’une enquête commandée par le gouvernement sur le comportement des Français en matière de sorties culturelles. En détail, « seulement 51 % des personnes allant au cinéma habituellement au moins une fois par an, sont retournés en salle », écrit Le Monde, qui a pu consulter l'étude en avant-première.

Le spectacle vivant vit une véritable hémorragie

Pas mieux du côté des expositions, 40 % des habitués des musées y sont retournés. Enfin, le spectacle vivant vit une véritable hémorragie : 25 % des Français ont repris le chemin du théâtre, 31 % de la danse et 28 % du cirque.

Cette enquête a été réalisée par l’institut Harris Interactive. Une vue d’ensemble qui n’est pas rassurante pour le monde des arts et du divertissement.