Muriel Robin confie avoir été victime d'agression sexuelle à 12 ans

Invitée ce mardi sur France Inter, Muriel Robin a confié avoir été victime d’agression sexuelle à l’âge de 12 ans. Engagée contre les violences faites aux femmes, elle avait incarné Jacqueline Sauvage dans le téléfilm Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi sur TF1​. Le 5 novembre, elle prêtera ses traits à une femme dont le compagnon est accusé de viol dans Doutes, qui sera diffusée sur Arte.

« J’ai aussi été caressée par le curé »

« On ne parle pas. Si on prend dix femmes -j’ai fait l’expérience plusieurs fois- de la moindre petite chose à la chose plus grave, il y en a toujours plus de la moitié qui lève la main. J’en suis de cette moitié des femmes, affirme-t-elle avant d’expliquer ce qui lui est arrivé.

« J’ai été coincée dans un ascenseur et j’ai aussi été caressée par le curé, il se trouve que j’avais 12 ans, j’avais le même physique, je faisais cette taille, mais j’ai imaginé que des gamines (…) avec des physiques plus fragiles et pas mon caractère ont certainement dû passer des mauvais moments », lance-t-elle à l’antenne de France Inter.