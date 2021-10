Deux ans après la réédition de son premier album Brol sorti en 2018, Angèle est de retour avec un nouvel album intitulé Nonante-cinq (comprendre quatre-vingt-quinze, comme son année de naissance).

La star a annoncé sur Twitter la date de son disque, prévu le 10 décembre prochain. Et pour dévoiler la tracklist, elle s’est filmée sur une attraction, hurlant entre deux rires le nom des 12 titres qui composent l’album.

La semaine dernière, on a eu un avant-goût de l’ambiance sonore de Nonante-cinq. Angèle a dévoilé Bruxelles je t’aime, accompagné du clip qui va avec. Il s’agit d’une véritable déclaration d’amour à la capitale belge, « la plus belle », selon les paroles de la chanson. « Tu m’avais manqué », « t’es ma préférée », entonne-t-elle notamment. On retrouve le timbre qui a rendu célèbre la jeune femme. Le succès sera-t-il à nouveau au rendez-vous ? Réponse début décembre.