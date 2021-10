Le prix Femina du roman français a été remis ce lundi à Clara Dupont-Monod pour S’adapter (éditions Stock), tandis que le prix du roman étranger est allé au Turc Ahmet Altan. Réuni au musée Carnavalet à Paris, le jury exclusivement féminin a choisi cette lauréate au huitième tour, avec six voix, contre cinq à Thomas B. Reverdy pour Climax (Flammarion).

Editrice et journaliste de 48 ans, Clara Dupont-Monod avait remporté le prix Landerneau des lecteurs pour cette fiction sur l’arrivée d’un enfant handicapé dans une fratrie.

Le prix de l’essai pour Annie Cohen-Solal

Ce prix est le premier des grands prix littéraires d’automne, avant le Médicis mardi, le Grand Prix du roman de l’Académie française jeudi, et les prix Goncourt et Renaudot le 3 novembre. Le prix Femina du roman étranger est allé à Ahmet Altan, pour Madame Hayat (Actes Sud), roman écrit en prison et pas encore paru dans sa langue d’origine. C’est au premier tour qu’il l’a emporté.

Enfin le prix de l’essai a été décerné à Annie Cohen-Solal pour Un étranger nommé Picasso (Fayard), qui raconte comment le maître espagnol n’a jamais acquis la nationalité française.