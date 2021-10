Et si Jul arrivait à faire encore plus fort que 13 Organisé ? En direct du Vélodrome lors du match OM-PSG dimanche, Jul a dévoilé l’impressionnante tracklist de Classico organisé, rapporte le site du Mouv'. Au total, 157 artistes figureront dans ce projet musical hors norme, qui comptera 30 titres et tiendra sur un triple album.

Les auditeurs y retrouveront des figures centrales de la scène marseillaise comme SCH, Soso Maness ou Lacrim, et des rappeurs parisiens comme Gims, Rim’K ou encore Sofiane. Très attendu, cet album événement sortira le 5 novembre.

🚨Voici la tracklist COMPLÈTE du Classico Organisé !



30 MORCEAUX !



5 Novembre pic.twitter.com/ojJdFwf1Lw — RAPLUME (@raplume) October 24, 2021

Un succès assuré ?

Vendredi, Jul a dévoilé le tout premier single de ce projet, Loi de la calle, avec Lacrim, Alonzo, Mister You, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et Da Uzi. Et c’est visiblement un carton. Le clip s’est très vite classé en top des tendances sur YouTube, et a comptabilisé plus de 520.000 streams sur Spotify en vingt-quatre heures, rapportait Mouv' ce week-end. En comparaison, Bande organisée avait réalisé près de 280.000 sur le même laps de temps lors de sa sortie en 2020. De quoi prédire des chiffres phénoménaux pour la suite du projet.