Les trajets en voitures, les bains, les soirées, les podcasts peuvent s’écouter dans une multitude de situations, et notamment pendant les vacances. Mais quels podcasts sont adaptés aux plus jeunes ? Une sélection de trois podcasts à écouter avec vos enfants, petits-enfants, neveux. A vous de jouer.

Maman, j’ai raté l’actu !

Maman, j'ai raté l'actu !, c’est un podcast d’actualité pour les 8-12 ans. Reportages, questions de jeunes auditeurs, recommandations culturelles… Vous pouvez retrouver un nouvel épisode un mercredi sur deux.

C’est déjà la saison 3 de ce podcast dense et vivant, porté par Hélène Corbie et de Marie-Caroline Cabut qui propose un tour d’horizons de l’actualité plutôt riche. Jugez plus tôt, le dernier épisode propose un reportage à la fête de la science pour partager avec des enfants le goût du savoir et l’émotion de la découverte à l’occasion de l’actualité des prix Nobel. Où se cache le centre d’internet ? C’est une question d’Alexis, un jeune lecteur. Enfin, Marika prend le temps d’expliquer pourquoi les âges indiqués pour la consommation des œuvres culturelles doivent être observés.

« L’Afrique en conte »

Destinée à tous les publics, « L’Afrique en conte » est à écouter seul ou en famille sur les sites et applis RFI, ainsi que sur les plateformes de diffusion. Une série de 10 contes, adaptés en microfictions de 6 à 10 minutes et enregistrés avec des comédiens et des musiciens. A l’origine de ce projet, porté par les créateurs sonores du collectif Making Wave, les bibliothécaires de l’ONG Des Livres pour Tous qui sont allés dans des quartiers et des villages de Côte d’Ivoire pour collecter des contes auprès des populations.

On y découvre pêle-mêle de la malice, de la colère, de la jalousie, de l’égoïsme, de la gourmandise mais aussi de l’amour et des morts cruelles… On s’y pose aussi beaucoup de questions : pourquoi le pic frappe son bec contre le tronc de l’arbre ? Pourquoi les femmes et les hommes ont perdu toute confiance en la fourmi ? (« Les trois filles de Gnamien Kli le bon Dieu »). Attention, âmes sensibles s’abstenir.

Les Odyssées

Les Odyssées est un classique des podcasts porté par Laure Grandbesançon et produit par Radio France. Extrêmement bien écrit, riche et vivant, difficile de ne pas se laisser embarquer. Au travers de 60 épisodes, on revit la découverte des Etats-Unis, la révolution Française, la chute du dernier empereur chinois, les fouilles de la grande vallée des rois en Egypte, la folle énigme du masque de fer, les aventures de deux femmes pirates, le récit d’un roi légendaire, le pouvoir de la reine Aliénor d’Aquitaine etc. Pas la peine de réviser ses cours d’histoire pendant les vacances.