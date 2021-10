Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Maid », la fiction choc sur les maltraitances conjugales

Comment se sortir des griffes d’un conjoint maltraitant lorsqu’on n’a pas un sou en poche, ni de moyen de paiement, ni de moyen de locomotion ? La série Netflix Maid, inspirée du best-seller autobiographique Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land, suit la jeune Alex, une mère célibataire qui tente de trouver de l’aide auprès d’un foyer d’accueil aux victimes de violences conjugales pour sortir d’un quotidien sous emprise. Racontée du point de vue de cette jeune femme désespérée mais prête à tout pour s’en sortir, la série révèle sans complaisance -et avec une pointe de poésie- la vérité derrière la maltraitance conjugale.

« The Morning Show », les coulissantes peu reluisantes des émissions de télé

L’excellente série sur les coulisses du monde de la télévision aux Etats-Unis est de retour pour une saison 2 sur Apple TV. On retrouve une équipe disloquée après le traumatisme du suicide d’Hannah, violée par la star déchue Mitch Kessler (Steve Carrell). Comment Cory Ellison (Billy Crudup), le président de la division « news » de la chaîne UBA, va-t-il faire pour recomposer le binôme vedette de l’émission composé d’Alex Levy ( Jennifer Aniston) et Bradley Jackson ( Reese Witherspoon) ? Et surtout, comment faire repartir les audiences alors que de nouveaux scandales s’apprêtent à déferler sur The Morning Show ? La nouvelle saison continue d’explorer l’univers malsain du petit écran post-metoo, pollué par les ambitions personnelles et les mauvais coups.

« Surviving R. Kelly », portrait d’une star accusée de viol et de pédophilie

On reste dans les maltraitances faites aux femmes avec Surviving R. Kelly, une série documentaire diffusée sur Netflix, qui retrace le parcours musical du génie du R’nB R. Kelly. A travers les témoignages de plusieurs femmes, adolescentes au moment des faits, et de certains collaborateurs, le documentaire met au jour le comportement de prédateur de la star. Fin septembre, R. Kelly, a été reconnu coupable par un tribunal de New York d’une série de crimes sexuels, dont celui d’avoir dirigé pendant des années un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d’inculpation : extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Un documentaire qui font froid dans le dos.

« Qui est Miss Paddle ? », un podcast intelligent sur la notion d’emprise dans le couple

Miss Paddle, c’est la nana parfaite qui montre son corps sculpté à travers des poses lascives sur Instagram. C’est surtout l’objet de l’obsession de la journaliste Judith Duportail qui s’enfonce dans la paranoïa après un like de son compagnon de l’époque. Quelle est la nature de leur relation ? Pourquoi s’intéresse-t-il à cette créature de rêve ? Qui est Miss Paddle est l’histoire d’une relation toxique, faite d’emprise et de violences, d’un homme sur une femme -Judith Duportail- qui, au rythme des likes sur Inta, perd confiance en elle jusqu’à disparaître. Formidablement raconté à la première personne, Qui est Miss Paddle est un témoignage des effets pervers des réseaux sociaux à travers une histoire d’amour destructrice. Un livre tiré du podcast est paru au mois d'octobre aux éditions HLab.