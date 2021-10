Stromae annonce les dates de sa tournée des festivals

Le retour de Stromae sur scène se précise. Celui qui a sorti par surprise le 15 octobre, sur les plateformes musicales, Santé (clip déjà vu plus de huit millions de fois sur YouTube), premier single de son futur album tant attendu, annonce être à nouveau dans le circuit musical après s’en être retiré en 2015. Auguri Productions, tourneur de l’interprète de Alors on danse et Papaoutai, a listé vendredi soir les festivals auxquels il participera à l’été 2022, à commencer par le Aluna Festival le 16 juin.

Le 17 juin, le chanteur se rendra à Lyon pour un évènement qui n’est pas encore connu. Le 30 juin, il foulera la scène des Eurockéennes et celle de Garorock le 3 juillet. Quelques jours plus tard, Stromae se produira aux Vieilles Charrues à l’occasion des 30 ans du festival. « Première surprise pour les 30 ans des Vieilles Charrues ! », se félicitent les organisateurs dans un communiqué, annonçant la présence de l’artiste belge à Carhaix, dans le Finistère, le 14 juillet.

Onze dates de festivals

Après avoir célébré l’anniversaire des Vieilles Charrues, l’artiste sera le 15 juillet au festival de Poupet, le 24 juillet au Paléo Festival (en Suisse) et le 17 août au Cabaret Vert. Les dates belges des festivals de Werchter le 19 juin et des Ardentes, le 10 juillet, de même que celle de Rock en Seine en région parisienne le 28 août, étaient déjà connues. Au total, cela fait donc onze dates de festivals… Avant une tournée en bonne et due forme ?