Va-t-on garder la coupe à la maison ? Enzo, 13 ans, représentera la France à l’Eurovision Junior 2021, qui se tiendra le 19 décembre à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Sa chanson Tic Tac, qui, selon le communiqué de France 2, « oscille entre charleston vintage et pop d’aujourd’hui », sera disponible sur les plateformes de streaming à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le titre a été écrit et composé par Alban Lico, qui a entre autres collaboré avec Vitaa et Slimane. Il est « une invitation à faire une pause pour profiter des choses simples loin de nos vies survoltées et hyperconnectées », précise le message de la chaîne.

« Voix unique »

« Son énergie, son talent, sa voix unique font de Enzo un superbe représentant de la France pour cette édition 2021, déclare Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation et directrice des divertissements de France 2, selon des propos cités dans le communiqué. Avec sa chanson qui évoque le temps qui passe si vite, Enzo nous embarque dans son monde si entraînant et vivant pour nous rappeler que la vie est à savourer chaque seconde. »

Enzo, né en 2008 dans les Yvelines, a grandi entre la France, Macao et Hong Kong. Son père, pilote d’avion, lui a appris à jouer de la guitare. En 2020, il était finaliste de The Voice Kids, coaché par Soprano. L’adolescent, qui se dit « fan d’Eurovision », affrontera en chanson, lors de l’Eurovision Junior, compétition réservée aux 9-14 ans, dix-huit autres jeunes artistes européens. Il tentera de succéder à la Française Valentina qui a triomphé au concours l’an passé avec J’imagine. Le concours sera retransmis en direct sur France 2, dès 16h.