Et de dix pour Antoine de Caunes ! L’animateur, comédien et réalisateur sera le maître de cérémonie des César 2022 qui se tiendront à L’Olympia, à Paris, le vendredi 25 février. L’événement sera une nouvelle fois retransmis en direct sur Canal+. Antoine de Caunes retrouvera donc pour la dixième fois un rôle qu’il a tenu de 1996 à 1999, en 2008 et 2009, puis de 2011 à 2013. Cité dans le communiqué adressé par la quatrième chaîne aux médias ce jeudi, il prévient que « ce sera sa dernière, en tous les cas debout ».

« Tout naturellement »

Les deux dernières éditions ayant été chaotiques – celle de 2020 fut marquée par la polémique Polanski et celle de 2021 était en mode dégradé en raison de la pandémie – le choix de confier la présentation de la remise de prix du cinéma français à l’un de ses animateurs amuseurs les plus marquants n'est sans doute pas anodine. Le groupe Canal+ et l’Académie des César affirment ainsi avoir pris cette décision « tout naturellement ».

Antoine De Caunes succède ainsi à l’actrice Marina Foïs, maîtresse de cérémonie cette année.