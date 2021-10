Céline Dion est contrainte de reporter le lancement de son nouveau spectacle à Las Vegas. La chanteuse « souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de performer sur scène », fait savoir ce mardi la production dans un communiqué. Bien que suivie par son équipe médicale, « les symptômes qu’elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions ».

Selon les propos reportés par le communiqué, Céline Dion a « le cœur brisé par cette situation ». La star, qui travaillait sur ce nouveau show depuis huit mois se dit « désolée de décevoir tous les fans » qui avaient prévu de venir l’applaudir et exprime sa volonté de « [se] concentrer sur [sa] santé pour vite aller mieux ». « Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », affirme-t-elle.

Sa tournée mondiale doit reprendre en mars

Les représentations devaient avoir lieu au théâtre du Resorts World su 5 au 20 novembre et du 19 janvier au 5 février. Les titulaires de billets peuvent en demander le remboursement auprès des points de vente autorisés. Ils recevront un accès pour une prévente lorsque les nouvelles dates auront été fixées.

Le show de Las Vegas ne sera sans doute pas à l’affiche avant plusieurs mois car, le 9 mars, Céline Dion reprendra sa tournée mondiale Courage suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.