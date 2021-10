Paris sur scène à la Seine Musicale. Voilà le concept du plateau de l’Eurovision Junior organisé en France le 19 décembre prochain. France Télévisions a dévoilé ce mardi un premier aperçu du décor signé Miguel Hernando.

La scène mesurera 20 mètres de long sur 30 de large. Une structure rappelant le pont Alexandre-III sera accolée à chacun de ses flancs. Une coupole en lumière, évoquant celle du Grand Palais surplombera l’ensemble qui comprendra aussi une constellation de projecteurs.

« On voulait l’alchimie parfaite entre la magie de Noël et "The City of Light", la Ville Lumière, ce Paris qui fait rêver l’Europe », explique à 20 Minutes Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements du service public et cheffe de délégation de l’ Eurovision.

Projection de la scène de l'Eurovision Junior 2021. - Agence Arobas

375 mètres carrés d’écrans

La structure en forme de pont accueillera la green room, cet espace où seront réunis les candidats du concours réservé aux 9-14 ans… « Les enfants sont les stars, on voulait les mettre au rang de stars, qu’ils soient là sur le plateau », souligne Alexandra Redde-Amiel.

Le décor comprendra 375 mètres carrés d’écrans, dont un écran principal de 7 m de haut. « Un proscenium [une avant-scène] sera constitué d’un écran au sol pour que les délégations puissent s’amuser dans la construction de leurs tableaux », poursuit la patronne des divertissements. Et d’ajouter que le show se déroulera en public. La Seine Musicale devrait pouvoir accueillir quelque 3.250 spectateurs et spectatrices.

Le projet de France Télévisions est clairement ambitieux. « L’Eurovision Junior a été regardé par 32 millions de téléspectateurs l’année dernière, on ne peut pas ne pas être ambitieux », affirme Alexandra Redde-Amiel, assurant être dans « la même dynamique, la même envie et la même exigence que si on organisait l’Eurovision [adulte] ». « J’ai l’espoir qu’on se souvienne de ce plateau dans les années à venir. Que les gens se disent "Tu te souviens, c’était l’année où le plateau, c’était Paris" », poursuit-elle.

Dix-neuf pays participeront à l’Eurovision Junior 2021 qui se déroulera l’après-midi du dimanche 19 décembre et sera retransmis en direct sur France 2 dès 16h. La France a été chargée de l’organiser après la victoire de Valentina lors de l’édition précédente.