Que voyez-vous lorsque vous levez les yeux ? Un joli ciel bleu ? Un nuage en forme de lapin ? Certains artistes, eux, distinguent des choses que seul un œil averti peut capturer à travers un appareil photo. C’est le cas de Giulio Montini, le vainqueur du prix du photographe météorologique de l’année 2021 de la Royal Meteorological Society.

Sa photo, nommée Morning Fog (« Brouillard matinal ») a été prise depuis une petite église au sommet d’une colline de la ville de Airuno, au nord de l’Italie. « Dans les mois d’automne, certains jours, il est possible d’assister à ce spectacle avec les premières lueurs du lever du soleil. Au bout de 20 minutes, tout est fini », a indiqué le lauréat qui a su se démarquer à travers près de 9.000 photos envoyées par des artistes venant de 114 pays différents.

« Brouillard matinal » par Giulio Montini - Giulio Montini

Prix du public et troisième plus belle photo de l’année selon le jury

Parmi toutes ces images, 21 ont été short-listées puis soumises à un vote du public. Après 12.392 réponses, le Français Serge Zaka a remporté le prix du public grâce à Orage dans la baie de Cannes. « Posté depuis Théoule-Sur-Mer, j’ai observé la naissance d’un orage isolé, éclairé par la pleine lune, sous un ciel étoilé, dans la baie de Cannes », indique le photographe sur son site Internet, qualifiant ce cliché comme « l’une de [ses] plus belles prises de ces quinze dernières années. »

« Après 16 ans de chasse, 16 ans de passion, j’ai l’honneur, au bord des larmes, de vous annoncer que ma photo a été élue plus belle photo météo du monde (public) [et] 3e plus belle d’après les juges », a ajouté Serge Zaka sur son compte Twitter.

Un dernier prix a été remis dans la catégorie « jeune photographe météo de l’année » à Phoenix Blue, âgé de 17 ans, grâce à sa photo d’une « tempête du Kansas » prise avec son iPhone. Le jeune homme explique que son image capture de « beaux nuages ​​qui arrivent juste avant une tempête. »