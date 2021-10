« Hello », elle est de retour. Après six années d’absence, Adele se fait entendre à nouveau grâce à la sortie de Easy on me, le premier single de son quatrième album dont la sortie est prévue pour le 19 novembre prochain. La chanteuse était visiblement très attendue puisque Spotify a annoncé que son nouveau titre avait battu le record de la chanson la plus écoutée en un jour, sans toutefois en préciser le nombre exact pour le moment.

Reine des charts, avec plus de 100 millions de ventes certifiées, la chanteuse doit confirmer son statut dans une ère où le streaming est devenu la norme. Lorsque son précédent album, 25, a été dévoilé, Adele avait décidé de ne pas le rendre disponible sur les plateformes telles que Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Il avait fallu attendre sept mois après sa sortie dans les bacs pour le découvrir en streaming.

Un carton aussi sur YouTube

« Je sais que le streaming c’est le futur, mais ce n’est pas la seule manière de consommer de la musique. Je ne peux pas prêter allégeance à quelque chose dont je ne sais pas encore ce que j’en pense », avait-elle indiqué au Time en 2015. A l’époque, seuls ses singles avaient pu bénéficier de cette vitrine d’exposition numérique.

Les chiffres du clip de Easy on me, réalisé par Xavier Dolan, montrent eux aussi l’attente qui entourait le retour de la chanteuse : en moins de 36 heures, la vidéo a dépassé la barre des 50 millions de visionnages sur YouTube. Reste à savoir si Adele renouvellera la prouesse d’atteindre un milliard de vues en moins de 88 jours comme elle l’avait fait pour Hello il y a six ans.