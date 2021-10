Découvrez « Easy on me », le premier single d’Adele après six ans d’absence

Le clip commence dans une maison vide et triste, en noir et blanc. Adele fait sa valise et prend la route, puis finit par retrouver la lumière et la couleur devant la caméra de Xavier Dolan. Easy on me, lancé vendredi à minuit, marque le grand retour de la chanteuse britannique après six ans d’absence. Et elle a déjà prévenu, son album cathartique 30, attendu le 19 novembre, sera consacré à la souffrance de son divorce.

« Tu ne peux pas nier que j’ai tout essayé/J’ai changé qui j’étais pour vous faire passer avant moi/Mais maintenant je dois abandonner/Go easy on me baby (Ne sois pas trop dur avec moi chéri) »… Dans cette ballade piano-voix, Adele chante sa peine et demande à son compagnon et à son fils Angelo aujourd’hui âgé de 8 ans, de la comprendre. Simple et brut, le single ne prend pas de risque et laisse briller le timbre si reconnaissable de la chanteuse aux 120 millions d’albums vendus et aux 15 Grammy awards.

Désormais installée à Los Angeles, avec son ex-mari de l’autre côté de la rue, Adele va tenter de conquérir à nouveau les charts. Et elle a de la concurrence : si elle a trôné sur les ventes avec chacun de ses albums, avec 22 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, elle n’est même pas dans le top 20 actuel, loin de Taylor Swift (46,5 millions), Billie Eilish (53 millions), Ed Sheeran (75 millions) et Justin Bieber (85 millions).