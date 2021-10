Après cinq années tumultueuses, la chanteuse Adele est prête à parler de son divorce, de son fils et de sa nouvelle relation, comme elle l’a fait dans le magazine Vogue, mais également à chanter, avec le single Easy on Me prévu pour vendredi, et un nouvel album annoncé au 19 novembre prochain. Elle a dévoilé la date de sortie de 30 mercredi sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un long texte où elle revient sur la fabrication difficile, mais nécessaire de ce disque.

« J’ai doucement mais sûrement reconstruit ma maison et mon cœur, et c’est ce que raconte cet album », écrit-elle en conclusion de cette lettre adressée aux fans. 30 est le quatrième album de la chanteuse, après, en toute logique, 19, 21 et 25.