Fort du succès mondial de Lupin, Netflix compte bien continuer sa collaboration avec Omar Sy, avec d’ores et déjà une partie 3 des aventures d’Assane Diop, ainsi que le film Au-delà du périph', suite de De l’autre côté du périph', réalisée par Louis Leterrier et avec Laurent Lafitte. Mais ce n’est pas tout, comme le révèle Variety, Omar Sy vient de signer un deal avec la plateforme pour plusieurs films sur plusieurs années. Des films dans lesquels l’acteur jouera, mais qu’il produira également via sa boîte de production. Il s’agit du premier partenariat de la sorte pour un talent français.

« J’ai pu expérimenter la collaboration de Netflix avec des artistes et leur passion d’apporter des histoires riches et uniques dans les foyers du monde entier, a commenté Omar Sy. Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de prolonger notre relation et attends avec impatience la prochaine étape de ce voyage ensemble. »