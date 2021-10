Ce mercredi sort le 34e et dernier tome de L'Attaque des Titans aux éditions Pika. Les fans ont beau être préparés depuis l'annonce de la fin en janvier, et la publication de l'ultime chapitre en juin au Japon, cela fait quelque chose. Il faut dire que la fresque de Hajime Isayama s'est imposée comme l'une des références du manga moderne, à cheval entre le shônen (pour adolescents) et le seinen (pour adultes). Bien aidé par son adaptation animée, le manga s'est ainsi écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde.

« On a commencé il y a bien longtemps, mais j’espère que vous resterez avec nous jusqu’à la fin », écrivait Hajima Isayama en janvier, ajoutant, « Je suis désolé, c’est maintenant terminé. Je vais faire de mon mieux pour que vous soyez satisfait d’avoir lu la série jusqu’au bout. » Une fin dans les larmes et le sang pour une oeuvre qui a vite transcendé son combat des hommes contre les Titans pour devenir une épopée et une réflexion sur l'humanité.

