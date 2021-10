Sa « blague » avait enflammé les réseaux sociaux jeudi et provoqué la réaction de plusieurs personnalités politiques, d’extrême droite surtout. « Si j’avais une machine à voyager dans le temps, je m’amuserais à booker la salle du Bataclan pour la soirée du 13 novembre et j’y organiserais une soirée de rencontre entre Éric Zemmour et son public », avait écrit le comédien et humoriste Gaëtan Matis dans une story Instagram qu’il a depuis effacée et qu’il a lui-même qualifiée de « mauvais goût ».

Il devait toujours jouer au Point Virgule à Paris dimanche et lundi, mais le théâtre a préféré annuler les deux représentations de son spectacle.

« Hors de question d’exposer nos équipes à ces déferlements de haine »

« Face aux menaces, insultes, violences verbales que les équipes du Point Virgule ont subies toute la journée, nous annulons dimanche et lundi le spectacle de Gaëtan Matis », peut-on lire sur le compte Twitter du théâtre parisien, qui rappelle « condamner sans ambiguïté la prise de position » de l’humoriste.

« Notre métier, c’est du plaisir, de l’échange, des rires, de la joie, ajoute le Point Virgule. Il est hors de question d’exposer nos équipes à ces déferlements de haine ».