« Chi va piano, va sano », dit-on en Italie. L’équivalent, en gros, de notre « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Un mot d’ordre que les organisateurs transalpins de l’Eurovision 2022 ont semble-t-il décidé d’appliquer à la lettre. Il aura fallu attendre ce 8 octobre pour que la ville hôte soit officialisée : ce sera à Turin qu’une quarantaine de pays se retrouveront en mai prochain pour la compétition musicale. Dans l’histoire récente du concours, jamais la ville organisatrice n’avait été révélée aussi tard, à six mois de l’événement.

Fin août, outre Turin, il ne restait que quatre autres villes en course : Milan, Bologne, Rimini et Pesaro. L’annonce, attendue pour le début du mois de septembre aurait été décalée pour ne pas interférer, de quelque manière que ce soit, dans les élections municipales qui se sont tenues le week-end dernier dans tout le pays.

Officialisée à la mi-journée, l’annonce avait été éventée dans la matinée par plusieurs médias italiens, dont le Le Corriere della Sera qui avance que la Ville de Turin, la Région et la Chambre de commerce locale auraient mis sur la table quelque 7 millions d’euros.

Les infrastructures des JO 2006

L’Eurovision se déroulera au Pala Alpitour. Cette salle, d’une capacité de maximale de près de 15.700 places, inaugurée en décembre 2005 a notamment accueilli les épreuves de hockey sur glace des Jeux olympiques de 2006. Elle est par la suite devenue une halte prisée pour les artistes en tournée.

Les infrastructures ayant servi aux JO il y a quinze ans auraient, poursuit le quotidien italien, été un atout de poids pour la candidature turinoise. En plus de la scène où les artistes performeront, la ville devait trouver des sites pour accueillir la salle de presse, l’EuroClub – une boîte de nuit éphémère – et l’EuroCafé où ont l’habitude de se retrouver les touristes et fans du concours.

L’Eurovision 2022 sera organisé par la Rai, la télévision publique italienne, en collaboration avec l’UER, l’Union européenne de radiotélévision qui chapeaute l’événement. Les demi-finales sont prévues les 10 et 12 mai et la finale le 14 mai.

L’Italie a remporté en mai son troisième trophée au concours grâce au groupe Måneskin et à sa chanson Zitti e Buoni. La France, représentée Barbara Pravi et Voilà, s’était classée deuxième lors de la finale sur la scène de Rotterdam (Pays-Bas). France Télévisions a d’ores et déjà reconduit C’est vous qui décidez ! L’émission, prévue pour début 2022, permettra au public de désigner l’artiste qui ira défendre les chances tricolores de l’autre côté des Alpes.