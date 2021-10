Une série courte, mais une genèse longue ? Squid game ne compte que neuf épisodes, mais aurait demandé plus d’une décennie d’écriture à son réalisateur, le Coréen Hwang Dong-hyuk. C’est l’affirmation qui se répand sur Internet, alors que la série rencontre un grand succès sur Netflix.

Samedi, le populaire compte Twitter La plume libre a indiqué que « le créateur de la série phare Squid Game, située en top 1 sur la plateforme Netflix, annonce que l’écriture des neuf épisodes a duré treize ans ». Le tweet ne s’achève pas sur un message d’espoir pour les fans : « Il faudra s’armer de patience pour voir une saison 2 de la série ».

Le réalisateur de Squid Game a bouclé l'écriture de la première bouture du projet entre 2008 et 2009. - Capture d'écran Twitter

L’affirmation a ensuite été reprise par d’autres internautes.

FAKE OFF

Hwang Dong-hyuk a confié au magazine américain Variety avoir commencé l’écriture en 2008. Un travail achevé un an plus tard, en 2009, explique-t-il dans le dossier de presse mis en ligne par Netflix : « L’année 2008 était en fait juste après mon premier film. C’était une période où je fréquentais les magasins de bandes dessinées. Comme je lisais beaucoup de bandes dessinées, j’ai pensé à créer quelque chose comme une histoire de bande dessinée en Corée, et j’ai terminé le scénario en 2009. » A l’époque, il envisageait Squid game comme un film.

Le réalisateur a ensuite tenté de vendre ce travail, sans succès. Il s’est alors consacré à trois autres films, sortis en 2011, 2014 et 2017.

Hwang Dong-hyuk est finalement revenu sur le projet Squid Game une dizaine d’années après l’avoir imaginé, l’adaptant cette fois-ci en série pour Netflix. S’il a finalement pu trouver un accord pour une adaptation, c’est parce que les thèmes abordés dans Squid Game résonnent avec notre époque, a-t-il détaillé au Korea Times : « Les jeux de la série au sujet desquels les participants deviennent fous s’alignent sur les désirs des gens de toucher le jackpot avec des choses comme les cryptomonnaies, l’immobilier et les actions. Tant de gens ont pu éprouver de l’empathie pour cette histoire. »

Quid d’une seconde saison ? Faudra-t-il patienter de nombreuses années ? Hwang Dong-hyuk, qui travaille actuellement sur un projet de film, a confié à Variety ne pas avoir de « plans assez développés ». S’il se lançait dans une suite, il « envisagerait de faire appel à plusieurs scénaristes et à de multiples réalisateurs expérimentés ».

Sortie le 17 septembre, Squid Game s’est classée en tête des séries les plus visionnées en France sur Netflix, inspirant des challenges sur Tik Tok.