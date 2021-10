Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Le thriller scandinave « Octobre » sur Netflix

Si l’automne a bien une raison d’être (hormis l’ouverture de la saison de la raclette bien entendu), c’est de pouvoir s’enfermer de nouveau chez soi sans culpabiliser, et mater des séries à la chaîne, bien au chaud sous un plaid. Et quoi de mieux qu’un petit polar pour commencer ? Netflix vient tout juste de mettre en ligne Octobre (The Chestnut Man dans sa version originale), l’adaptation en série du roman éponyme bien flippant de Søren Sveistrup, à qui l’on doit notamment The Killing. Un thriller scandinave très sombre forcément, sur l’enquête de deux policiers autour du meurtre d’une femme en banlieue de Copenhague. Le petit plus ? Un petit bonhomme en châtaignes terrifiant laissé sur la scène de crime, et sur toutes celles qui suivent par la suite… Une série haletante et bien ficelée en six épisodes, à regarder uniquement sous un plaid, et en pyjama de préférence.

Snoop Dogg raconté par Jean-Pascal Zadi sur Arte

Pour celles et ceux qui sont beaucoup plus branchés musique que frissons nordiques, Arte consacre une belle série à la culture hip-hop en ce moment. Pendant tout le mois d’octobre, le site de la chaîne propose notamment un documentaire sur Snoop Dogg – La légende du rap ( à voir par ici), raconté dans sa version française par le réalisateur Jean-Pascal Zadi. Le film revient sur l’histoire et la carrière de ce rappeur emblématique de la côte ouest américaine, mais aussi sur ses incursions dans le cinéma, la pub ou même l’industrie du porno. L’occasion de découvrir ou redécouvrir un artiste hors du commun qui a marqué le hip-hop des années 1990 aussi bien par ses sonorités funk, ses frasques ou sa spectaculaire consommation de pétards.

La saga du rap français se raconte sur Mouv'

On retraverse l’Atlantique mais on reste dans le même registre musical. Depuis la fin septembre, le site de Mouv' rend hommage au rap français avec le podcast Du béton aux nuages, une série réalisée par Raphaël Da Cruz et racontée par Pascal Cefran. Décliné en 11 épisodes, le podcast revient sur quatre décennies d’histoire du rap en France, des pionniers à la nouvelle génération. Les trois premiers épisodes sont à découvrir par ici, et s’intéressent aux pères fondateurs, aux « années boom bap » et à la scène marseillaise.