Un score qui a de quoi faire rêver tous les artistes. Vendredi a débuté la prévente des billets de la prochaine tournée de Mylène Farmer intitulée Nevermore 2023. Les fans de la chanteuse ont donc pu se connecter exclusivement sur un site dédié pour s’offrir une place dans l’un des stades par lesquels elle passera dans deux ans.

Le public a visiblement répondu présent à l’appel puisque 200.000 billets ont été vendus en seulement huit heures, d’après une information communiquée par TSProd. Ce score est d’autant plus impressionnant que la vente générale n’ouvrira ses portes que lundi 4 octobre. Cela veut dire qu’il n’est pas encore possible de se procurer des places dans les points de vente habituels.

Neuf villes, douze dates

Après avoir fait son retour sur scène en 2019 à Paris La Défense Arena pour une série de neuf concerts vus par 235.000 spectateurs et spectatrices, Mylène Farmer se lance un défi encore plus grand : celui de la tournée des stades. Douze dates sont programmées à Lille, Nantes, Genève, Lyon, Paris (où elle se produira à deux reprises au Stade de France), Marseille, Bordeaux, Bruxelles et Nice du 3 juin au 29 juillet 2023.