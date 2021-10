Le hip-hop et le rap à l’honneur au Super Bowl. Les rappeurs californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que Mary J. Blige et Eminem, feront le spectacle lors de la mi-temps du prochain Super Bowl, prévu à Los Angeles en février 2022, a annoncé la Ligue nationale de football américain (NFL).

Ce plateau, composé de vieilles légendes du hip-hop de la côte ouest des Etats-Unis – Eminem vient de Detroit, et seule Mary J. Blige, l’unique femme, est née à New York – se veut approprié au public de la grande ville californienne, qui accueillera le 13 février 2022 la finale du championnat de football américain pour la première fois depuis 1993.

A eux cinq, les artistes comptent 43 Grammy Awards, a souligné dans un tweet la NFL. Devenu un magnat de la musique, Dr. Dre, vieux compagnon de route de Snoop Dogg, a lui déjà produit tous les artistes qui seront sur scène avec lui.

Le plus grand événement de la télé américaine

Le Super Bowl, diffusé la saison prochaine sur NBC, est l’événement le plus regardé de l’année à la télévision américaine, malgré une audience en baisse à 96,4 millions de téléspectateurs en 2021. Cette baisse n’a pas empêché des recettes publicitaires records de 545 millions de dollars, selon une estimation du cabinet Kantar.

Depuis 2019, le show de la mi-temps, est produit par le groupe Roc Nation, fondé par le rappeur new-yorkais et désormais riche homme d’affaires Jay-Z. En 2019, le mari de Beyoncé avait expliqué vouloir aider la NFL à dépasser la controverse qui avait suivi le mouvement de protestation lancé par l’ancien quarterback de San Francisco Colin Kaepernick en 2016, qui avait posé un genou à terre pour protester contre les violences policières contre les Afro-Américains. Ce geste lui a coûté la suite de sa carrière.

En 2021, c’est l’artiste canadien The Weeknd qui avait animé le spectacle de la mi-temps, après Jennifer Lopez et Shakira en 2020.