Se prêter au jeu du challenge du moment ou reproduire une danse virale sur TikTok, c’est bien. Se glisser dans les commentaires pour observer la façon dont les utilisateurs et utilisatrices réagissent et interagissent, c’est mieux. Dans cette section s’y cachent des choses parfois plus intéressantes que les vidéos elles-mêmes. Ici, la jeunesse française communique avec des expressions bien à elle que les plus de 20 ans ne peuvent pas comprendre. En étant de plus en plus utilisées dans l’application, ces nouvelles expressions dépassent le cadre de la virtualité des réseaux sociaux pour se retrouver dans le langage courant. Alors si vous voulez « crâner » auprès des adolescents, n’utilisez plus jamais ce verbe et découvrez leur nouveau vocabulaire.

« C’est pour me tuer »

Exemple : « L’article de 20 Minutes, c’est pour me tuer »

Généralement utilisée dans une situation drôle, l’expression « c’est pour me tuer » est l’équivalent du « mort de rire » (vous noterez d’ailleurs une similarité dans le champ lexical). Toutefois, on peut aussi retrouver cette phrase lors d’une situation plus triste. Attention, petit spoiler dans l’exemple qui suit : « la fin de La Casa de Papel, c’est pour me tuer ». Grosso modo, l’expression s’applique à tous les moments que votre petit cœur ne peut pas supporter. Autres variantes : « c’est pour m’achever » ou encore « c’est pour réanimer ma grand-mère ». Promis, on n’invente rien.

« T’as peur »

Exemple : « Un article, t’as peur »

Ces trois petits mots ponctuent bon nombre de phrases. Non, on ne les associe pas à un point d’interrogation puisqu’il s’agit là de souligner le caractère insolite voire improbable d’une situation. La « dégaine » est l’un des mots les plus liés à cette expression. Si une personne sort faire ses courses en pyjama, elle pourrait se prendre en photo dans la rue accompagnée de la légende « une dégaine, t’as peur ». Globalement, on dit « t’as peur » lorsqu’il n’y a rien qui va.

« En sueur »

Exemple : « Un article de 20 Minutes sur les expressions du moment, les ados en sueur »

Lorsqu’une situation devient inconfortable, on a tendance à transpirer. C’est de cette banale constatation que vient cette expression qui consiste à placer « en sueur » à propos d’une personne ou d’une chose qui risque d’être prochainement mise à mal. Les ados sont donc peut-être « en sueur » à la lecture de cet article.

« Y’a pas à »

Exemple : « Y’a pas à écrire un article sur le vocabulaire des jeunes dans 20 Minutes »

Cet étrange enchaînement de mots (voire de simples lettres) est toujours suivi d’un verbe à l’infinitif. Il pourrait se traduire par « il n’y a pas de raison de » en bon vieux français. De manière générale, cette expression est à utiliser lorsque vous êtes choqué. Petite astuce : si vous voulez dire « il ne faut pas faire ça », vous pouvez désormais aller plus vite en clamant « non mais y’a pas à faire ça en fait, y’a pas, y’a pas ». La répétition de l’expression ne lui donne que plus de force et va crescendo en fonction de votre niveau de surprise ou d’énervement.

« C’est comment ? »

Exemple : « 20 Minutes ils vont dévoiler tous nos secrets ou c’est comment ? »

Tout comme l’expression précédente, « c’est comment ? » est la contraction d’une question normalement plus longue : « comment ça se passe ? ». Lorsqu’elle est utilisée en début de phrase, elle prend tout son sens. Si une personne vous demande « c’est comment le permis de conduire ? », elle se préoccupe de vos avancées dans le domaine automobile. Toutefois, si elle est placée en fin de phrase, l’expression s’accompagne toujours d’une conjonction de coordination et on dira donc par exemple « t’as toujours pas le permis ou c’est comment ? ». Cela pourrait se traduire tout simplement par « t’as toujours pas le permis ou quoi ? ».