Toy, produit par Tony Visconti et enregistré en 2000, aurait dû être le vingt-troisième album studio de David Bowie. La production de son disque a été interrompue à la suite d’un différend entre l’artiste britannique et la maison de disques Virgin Records. Vingt ans plus tard, cet album perdu de David Bowie va enfin sortir.

Toy, qui mélange de nouveaux titres et des nouvelles versions de chansons moins connues de l’artiste datant de 1964 à 1971, va officiellement sortir dans le cadre d’une série de rééditions posthumes. Les titres avaient fuités en 2011 sur Internet.

« Les chansons sont si vivantes et pleines de couleurs, elles sautent des haut-parleurs », avait déclaré David Bowie à son sujet à BowieNet en 2001. « C’est vraiment difficile de croire qu’elles ont été écrites il y a si longtemps. » En attendant, un premier extrait, You’ve got a habit of leaving, vient d’être dévoilé. Un titre d’ores et déjà disponible sur les plateformes de streaming musicales.