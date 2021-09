Nuit Blanche fêtera, l’an prochain, son 20e anniversaire. La manifestation culturelle parisienne a accompagné l’essor de l’art dans l’espace public. Plusieurs villes ont ainsi leur rendez-vous dédié à l’art contemporain, que ce soit Lille 3000, Liberté ! à Bordeaux, Rose béton à Toulouse, Le voyage à Nantes, Un été au Havre… On en oublie.

Gratuites et décomplexées, ces expositions hors les murs des musées sont devenues presque banales. A chaque fois, ces manifestations présentent des œuvres originales et étonnantes pour attirer un public le plus large possible.

Quels souvenirs restent-ils ?

Mais qu’est-ce que le public retient vraiment de ces œuvres ? En ce moment, l’empaquetage de l’Arc de triomphe, à Paris, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude, suscite de nombreuses réactions. Les passants sont, au choix, émus, circonspects, agacés, étonnés… Mais peu restent indifférents à l’œuvre.

Vous êtes sans doute, un jour ou l’autre, tombé sur une œuvre d’art insolite dans l’espace public. Qu’en avez-vous pensé ? Vous est-il déjà arrivé d’être surpris, choqué, ému, bouleversé, agacé par une de ces œuvres…

Racontez-nous en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à l’écriture d’un futur article.