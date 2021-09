Aya Nakamura dans « Fortnite » pour une expérience interactive

Aya Nakamura va devenir « la première artiste française à proposer son expérience interactive » dans Fortnite, jeu vidéo phénomène friand de ce genre de collaboration, a annoncé mardi Warner, maison de disque de la chanteuse. L'interprète de Djadja, artiste féminine française la plus streamée à l'international, « a été choisie par Epic Games (éditeur du jeu vidéo) pour apparaitre au sein de Fortnite dans le cadre du lancement des Soundwave Series, série évènement avec cinq artistes internationaux », précise encore Warner.

Ariana Grande aux Etats-Unis

« La date et les informations relatives à l'événement seront communiqués ultérieurement », peut-on encore lire dans un communiqué. « Le gaming fait partie des nombreux axes de diversification et de développement sur lesquels Warner Music France travaille afin d'offrir à ses artistes un accompagnement toujours plus innovant », commente dans ce texte Alain Veille, président de Warner Music France

Cet été, un avatar de la chanteuse américaine Ariana Grande interprétant quelques-uns de ses morceaux est apparu tout au long d'un week-end sur Fortnite. Les joueurs ont pu choisir une option leur permettant de faire un bout d'aventure avec l'artiste pop et R&B, dessinée comme un personnage mi-humain mi-fantasy, dans une tenue courte en écailles bleues ou un ensemble argenté.

Epic Games avait lancé de telles expériences avec la star américaine du rap Travis Scott, en avril 2020, ou la vedette brésilienne du foot Neymar plus tôt cette année. La stratégie ? Ne pas se contenter d'être un jeu de tir et de survie, mais prendre des allures de plateforme de divertissement pour le jeu qui revendique quelque 350 millions de gamers dans le monde.