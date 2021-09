« Comme les oiseaux nous partons vers le chaud, l’été à gogo jusqu’à Bilbao. » Noémie et Amélie ont beau ne jamais avoir voyagé dans la capitale du Pays basque, elles s’en sont inspirées pour signer leur premier EP, sorti le 26 août et réalisé par Raphaël Léger (Cléa Vincent, Tahiti 80). Ces deux sœurs, qui résident depuis une quinzaine d’années à Lyon, ont longtemps développé des projets solos ( Billie pour Amélie, Morikan pour Noémie) avant de réunir leurs voix pour de bon en 2019.

Leur destin artistique s’est façonné à l’enfance, dans une « maison du bonheur » près de Crest (Drôme), où Amélie se souvient être tombée sous le charme de l’électro de Kraftwerk, en piochant dans les disques de son père, lorsque Noémie s’est davantage tournée vers le répertoire de Stevie Wonder. Après avoir souvent animé les fêtes dans leur famille en chantant ensemble, Amélie (40 ans) et Noémie (34 ans) ont chacune leur tour intégré l’école nationale de musique (ENM) de Villeurbanne.

« On avait envie de se diriger vers quelque chose de doux et bienveillant »

Sans surprise, Amélie aka Billie livre ensuite des EP électro, là où Noémie/Morikan tend vers la world music. Pour autant, la complicité musicale des deux frangines nées à Paris reste évidente. « Lorsqu’on s’invitait sur scène pour chanter, on se rendait compte que nos voix se mariaient extrêmement bien, confie Amélie. Je crois que ça a toujours touché les spectateurs de voir deux sœurs chanter ensemble. Ça donne une fusion un peu magique. »

« C’est un peu comme si on retrouvait ce plaisir d’enfants, complète Noémie. A un moment, on s’est donc dit : "Et si on faisait ça plus souvent ?". » Le projet Delacourt, un clin d’œil au nom de famille de leur « grand-mère peintre et globe trotteuse », naît donc en 2019. Reste alors à déterminer le registre musical, au vu de leurs univers assez éloignés. « On a listé un panel de registres musicaux et d’artistes qu’on aime toutes les deux et on a surtout retenu le duo français Polo & Pan, raconte Amélie. Nous sommes souriantes et solaires donc on avait envie de se diriger vers quelque chose de doux et bienveillant. Ça éliminait la new wave. »

Les « marraines » lyonnaises Carmen Maria Vega et Buridane

Tant pis pour la passion d’Amélie pour New Order et consorts, Delacourt va finalement se retrouver autour de « chansons pop ensoleillées », dont Bilbao est l’éclatant symbole. Avec cet entêtant titre, dont le clip très coloré compte plus de 80.000 vues sur YouTube, le duo a trouvé son esthétique et son message. « Les oiseaux qu’on évoque dans la chanson sont en fait nos amis parisiens et lyonnais qu’on emmène chaque été dans notre chalet perdu dans la forêt drômoise pour que tout le monde se ressource », sourit Amélie, qu’on retrouve aux claviers sur l’EP. Avec sa frangine guitariste, elles sont habituées à travailler ensemble via le théâtre de rue et la compagnie des Sœurs Goudron. Voir ces deux intermittentes du spectacle se rapprocher également en chansons était donc tout sauf une surprise pour leur entourage.

« Tous nos amis n’attendaient même que ça, sourit Amélie. Ils étaient persuadés qu’on partirait un jour sur un projet musical ensemble. » Les voilà réunies pour de bon au sein d’une scène musicale lyonnaise décidément riche en artistes féminines, entre Karimouche, Carmen Maria Vega, Buridane ou Erotic Market. « On s’entraide toutes beaucoup à Lyon, on a plein de bonnes marraines ici », indique Amélie. Covid-19 oblige, Delacourt n’a quasiment jamais pu faire le moindre concert depuis la création du projet, jusqu’à ce co-plateau avec Logart le jeudi 30 septembre (20h30) à Francheville (Rhône). Une escapade (presque) sous le soleil de Bilbao idéale pour étirer encore un peu l’été.

10 euros. Concert le jeudi 30 septembre (20h30) à l’Iris, Francheville (Rhône). Informations ici.