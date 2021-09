Philippe Echaroux illumine Marseille pour le week-end. Le street artist 2.0 connu pour ses projections un peu partout dans le monde, revient en ville ce week-end à travers l’illumination de la cathédrale de la Major par une phrase tenue secrète. Cette projection​ rejoint la programmation du Street Food festival, installé ce week-end sur l’esplanade de la Major.

Dernièrement, il a illuminé Notre-Dame-de-la-Garde du mot « rêve ». « Mon idée était de projeter un message d’espoir à Marseille, d’où le symbole de notre Bonne Mère, mais un message qui puisse aussi sortir de Marseille. Parce que le but est de faire quelque chose pour les Marseillais, mais aussi pour les autres. J’ai choisi le mot rêve pour ce qu’il signifie, parce que c’est à la fois un nom et un verbe. Ça veut aussi dire “n’ait pas peur de rêver, essaye”. C’est un encouragement », confie Philippe Echaroux. Les projections sur la cathédrale de la Major auront lieu ce vendredi et ce samedi à la tombée de la nuit.