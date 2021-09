Kim Kardashian va présenter pour la première fois « Saturday night live »

C’est une première pour la star. Kim Kardashian West va officier en direct dans Saturday Night Live le 9 octobre prochain, a-t-elle annoncé sur Twitter ce mercredi soir. « Oh mon p***** de Dieu, pas de retour en arrière maintenant !!! Lol j’anime SNL », a-t-elle écrit en légende accompagnée d’une image où on voit la date du 9 octobre ainsi que son nom et celui de la chanteuse Halsey.

Kim Kardashian et sa famille ont souvent été ciblées par les sketchs de la célèbre émission de divertissement de NBC. Kanye West, avec qui elle a annoncé divorcer, est apparu plusieurs fois en tant qu’invité musical. Lors de sa dernière apparition en 2018, le rappeur avait soutenu le président Trump sur la scène de l’émission. Les prochaines émissions de ce mois de septembre accueilleront notamment Rami Malek et Jason Sudeikis qui vient de remporter un Emmy award pour sa prestation dans la série comique Ted Lasso.

Au mois de mai, l’émission satirique avait surpris en invitant le milliardaire à la présentation.