The Fugees se reforment pour une tournée internationale surprise

On n’y croyait plus. Le groupe mythique formé par Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel s’offre une tournée internationale pour célébrer les 25 ans de l’album The Score, « élu "meilleur album rap" de 1996 aux Grammy Awards », comme le précise La Défense Arena sur son site officiel.

Le groupe se produira pour la première fois depuis quinze ans. Ils traverseront les Etats-Unis et passeront à Londres, au Nigeria, au Ghana et à Paris, précise Pitchfork ce mardi. The Fugees passeront par la France et par La Défense Arena, le 4 décembre prochain. Il sera possible d’acheter les préventes dès le 23 septembre à 10 heures.

The Fugees ont sorti The Score en 1996, un album qui les a rendus célèbres avec les tubes Ready or Not et Killing Me Softly. Ils se sont séparés définitivement en 2006 et il semblait improbable, pour ne pas dire impossible, de voir ses trois membres se produire à nouveau ensemble. Comme quoi.