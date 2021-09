Claude Lombard, chanteuse du générique d'« Embrasse-moi Lucile », est morte

Une figure des années 1980 disparaît. La chanteuse Claude Lombard, connue notamment pour avoir interprété le générique d’Embrasse-moi Lucile - et bien d’autres génériques de dessins animés - est morte ce lundi, a annoncé sa page officielle.

« C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Claude Lombard, peut-on lire sur le réseau social. Claude Lombard était une artiste belge née le 25 Février 1945 à Etterbeek. Elle aura tout au long de sa vie chanté ses chansons de villes en villes et de disques en disques, accompagné Charles Aznavour de pays en pays, dirigé et écrit pour les plateaux de séries d’animation et films. Claude Lombard aura ensoleillé le chemin de celles et ceux qu’elle croisait. Elle aura créé des vocations et plus encore, elle aura aidé des gens à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. »

De nombreux internautes ont rendu hommage à celle qui a aussi représenté la Belgique à l’Eurovision en 1968. Le journaliste spécialisé mangas, Valentin Paquot, a rapidement réagi sur Twitter. « J’apprends à l’instant le décès de #ClaudeLombard la reine des génériques de dessins animés. Enfant, je l’ai plus écouté que ma propre mère. Quelle tristesse. Je n’arrive pas à arrêter de pleurer… »