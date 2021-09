Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Plaisir garanti avec la saison 3 de « Sex Education »

Un orgasme télévisuel ne se refuse pas. Sex Education, le bijou de Netflix est de retour pour une troisième saison aussi réjouissante que les précédentes. Cette année, les lycéens ont pris de la bouteille côté sexe. Otis prend son pied avec la très populaire Ruby tandis qu’Eric et Adam officialisent leur romance. De son côté, Jean Milburn (Gillian Anderson) -la mère d’Otis et sexologue de renom- annonce sa grossesse à son ex Jakob. Sans oublier Maeve qui se laisse séduire par son voisin Isaac. Une rentrée des classes mouvementée où on découvre la nouvelle proviseure, Hope Haddon (l’excellente Jemima Kirke, connue pour son rôle de Jessa dans Girls), faussement cool qui souhaite faire oublier les scandales du passé et remettre le lycée de Moordale sur la voie de l’excellence (et de l’abstinence). Une saison aussi pédagogique que jouissive.

Encore un peu de fail avec « Ted Lasso »

C’est le moment de plonger dans la série feel good Ted Lasso qui pourrait bien être récompensée aux Emmy Awards ce dimanche soir. Pour ceux qui sont passés à côté, cette formidable comédie raconte l’arrivée d’un coach de football américain embauché pour entraîner l’AFC Richmond, une équipe de foot professionnelle fictive londonienne. Jusqu’ici, rien d’incroyable, sauf que l’entraîneur à l’accent nasillard ne connaît absolument rien au sport le plus populaire du monde et s’apprête à recevoir l’accueil le plus glacial de l’histoire du football. Dans les pas de Community, la série sert des personnages aussi déjantés qu’attendrissants, avec un Ted Lasso désœuvré qui se sert de sa bonne humeur comme mécanisme de défense. Une véritable pépite télévisuelle qui remonte le moral en pleine crise pandémique.

Une bonne dose de violence avec « Your Honor »

Les nostalgiques de Breaking Bad prendront plaisir à retrouver Bryan Cranston dans le rôle d’un juge dont la vie s’apprête à basculer. Dans Your Honor sur Canal+, l’acteur américain retrouve un rôle qui n’est pas sans rappeler celui du prof de physique reconverti en dealer. Au sommet de sa carrière, Michael Desiato balaye sa déontologie d’un revers de main lorsque son fils lui avoue s’être enfui après avoir renversé un adolescent. Prêt à l’emmener au commissariat, il fait demi-tour en découvrant que la victime n’est autre que l’un des fils de Jimmy Baxter, le mafieux le plus puissant de Nouvelle Orléans. Comment va-t-il réussir à sauver son fils tout en préservant son intégrité ?

Les adultes aussi font des grosses bêtises

Le podcast Raconte-moi une bêtise est de retour depuis le 15 septembre pour 12 nouvelles histoires. Policier, enseignant, coiffeur… Ils se souviennent d’une grosse bêtise de leur passé et quelle leçon ils en ont tiré. A travers ces anecdotes personnelles, chaque épisode plonge dans la vérité de la petite enfance, entre insouciance et recherche de limites. Des confidences réjouissantes qui voyagent -grâce à une réalisation extrêmement travaillée- dans l’imaginaire poétique et naïf de l’enfance. A partager en famille sans modération.