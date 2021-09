« Ça va être sale ». Jeudi, Netflix a officialisé sur Twitter le lancement de la compétition Nouvelle Ecole, une émission musicale à la recherche de nouveaux talents rap. Le tournage vient ainsi tout juste de commencer à Marseille où SCH, l’un des membres du jury, tentera de dénicher la star de demain.

Et surprise, comme en témoigne l’une des photos, le rappeur Jul sera présent en guest aux côtés de l’artiste. Les prochaines étapes se dérouleront ensuite à Paris et Bruxelles, chapeautées par Niska et Shay, les deux autres jurés.

La version française de « Rythm + Flow »

Nouvelle Ecole est l’adaptation française de l’émission américaine Rythm + Flow diffusée en 2019 sur Netflix. Le concept ? Dénicher et suivre l’évolution de talents émergents dans le rap, puis désigner le vainqueur de la compétition. Pour cela, les jeunes artistes devront se démarquer lors de freestyles et de battles, jugés par les trois pointures du rap que sont SCH, Shay et Niska. Aux Etats-Unis, le jury comptait Cardi B, Chance The Rapper et T.I.

Comme le rapporte le site de Mouv', l’émission produite par Black Dynamite devrait être divisée en huit épisodes. Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour l’instant.