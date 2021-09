Quatre années se sont écoulées depuis Petite amie, le premier grand succès de Juliette Armanet. Une interminable attente ponctuée de temps à autre par de jolis duos (avec Véronique Sanson, Barbara Carlotti ou encore Benjamin Biolay), sans l’ombre toutefois d’un titre perso et inédit. Mais le supplice des fans touche enfin à son terme.

La chanteuse dévoile ce vendredi un tout premier single : Le Dernier Jour du Disco. Une chanson ambivalente, aussi festive que mélancolique, aux accents de fin du monde. Et c’est tout ce qu’on aime chez Juliette Armanet.

Des paillettes aux larmes

Un titre à l’intro intimiste, au piano, qui bascule quelques secondes plus tard vers une rythmique disco, entraînante et fiévreuse. « Le dernier jour du disco je veux le passer sur ta peau, à rougir, comme un coquelicot/Le dernier jour du disco, je veux l’entendre en stéréo, et te dire, qu’il n’y a rien de plus beau », entonne l’artiste à la voix de plus en plus pressante, comme portée par une irrépressible fureur de vivre. Une chanson accompagnée d’un clip à l’atmosphère crépusculaire, où la lumière d’un soleil couchant tranche avec la sombre tenue de fête de Juliette Armanet, au regard bordé de larmes scintillantes. Un retour beau et émouvant, de quoi lui pardonner largement toute cette attente.

🎤 🔥 LES CONCERTS C’EST TOUTE MA VIE…LA TOURNÉE DÉMARRE très bientôt. VIENS DANSER, JE T’ATTENDS SUR MON PIANO 🔥🎤 La billetterie ouvre ce Vendredi à 10h 🎤 pic.twitter.com/xLuORjl8Vn — Juliette Armanet (@juliettearmanet) September 15, 2021

Et l’album ? Prévu « d’ici la fin de l’année », tel que le précise évasivement un communiqué de presse. Il ne devrait toutefois pas tarder. La chanteuse a annoncé dans la foulée de son retour les premières dates de sa prochaine tournée, qui débutera à la fin du mois de janvier prochain (la billetterie est ouverte depuis ce vendredi). Une bonne raison d’accueillir l’automne à bras ouvert.