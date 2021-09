Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Un Bébel italien

Cette semaine a été marquée par le décès, à 88 ans​, de Jean-Paul Belmondo. Pour lui rendre hommage, les chaînes ont été nombreuses à bousculer leurs programmations afin de rediffuser quelques-uns de ses films les plus emblématiques et prisés du grand public. France 3 a proposé vendredi dans sa case « Cinéma de minuit », un long-métrage méconnu : La Viaccia, également intitulé Le Mauvais chemin, de Mauro Bologni. Dans ce film italien sorti en 1961, un an après A bout de souffle, Bébel partage l’affiche avec Claudia Cardinale. Il incarne Amerigo, un jeune homme s’installant à Florence pour travailler auprès de son oncle. Il y rencontre Bianca, une prostituée dont il va s’énamourer. Le couple d’acteurs franco-italien se reformera à l’écran l’année d’après dans Cartouche de Philippe de Broca. La Viaccia est disponible sur France.tv jusqu’au 21 septembre.

Le 11-Septembre vécu par les journalistes

L’actualité de la semaine a également été marquée par la commémoration des 20 ans du 11-Septembre. Là encore, les chaînes ont proposé de nombreux documentaires et émissions spéciales. Dans le lot, on retient le premier numéro du 21h Médias diffusé mercredi sur TMC (et visible en replay). Présenté par Julien Bellver, chroniqueur de Quotidien, ce magazine raconte principalement l’événement du point de vue journalistique.

11/09/2001 : "On prend l'antenne mais on ne sait pas ce qui est en train de se passer !"

Il est 15h15 en France, soit 29 minutes après le premier impact. Toutes les chaînes interrompent leurs programmes et basculent en édition spéciale ⬇️#21hMédias pic.twitter.com/J0o7HLgy8f — Quotidien (@Qofficiel) September 8, 2021

Les figures de la télé française - David Pujadas, Elise Lucet… – et des reporters présents ce jour-là sur les lieux aux Etats-Unis (Michel Moutot pour l’AFP, Laurence Haïm pour Canal+), se remémorent ces heures qui ont transformé le monde et évoquent les pratiques journalistiques et choix éditoriaux. Passionnant.

« Les femmes et l’assassin » sur Netflix

Point de vue et angle journalistique encore avec Les femmes et l'assassin, documentaire de Mona Achache et Patricia Tourancheau disponible sur Netflix depuis vendredi. Il retrace en quatre-vingt-dix minutes la traque et le procès de Guy Georges. Si de nombreux reportages et même un film (L’affaire SK1, également visible sur la plateforme) ont été consacrés au « tueur de l’Est Parisien », la singularité de ce documentaire est de mettre l’accent sur les témoignages des femmes. On y voit la mère d’une victime, une enquêtrice (Martine Monteil, qui fut la première femme à diriger la police judiciaire), des avocates, une journaliste (Patricia Tourancheau qui travaillait alors pour Libération). L’assassin est relégué au second plan pour mieux faire la place aux propos de ces femmes qui ont chacune avec une intensité différente été éprouvées et marquées par l’affaire.