Ne jamais dire « jamais ». Même si l’adage n’est pas des plus originaux, il semblerait qu’il résume l’état d’esprit des acteurs de Lucifer. Ce vendredi, Netflix a mis en ligne la toute dernière saison de la série et, bien qu’elle ait été sauvée une première fois après son annulation par la Fox en 2018, la fiction incarnée par Tom Ellis a définitivement pris fin au terme des dix épisodes de cette saison.

Toutefois, les acteurs et actrices de la série n’écartent aucune possibilité quant à un potentiel retour. Alors que Tom Ellis a confirmé que « pour l’instant, c’est la fin de la série telle que nous la connaissons », le comédien a lancé un message d’espoir en indiquant qu’il souhaiterait se glisser à nouveau dans la peau de son personnage, mais cette fois-ci sur grand écran. « L’idée de peut-être faire un petit film Lucifer un jour, je ne suis pas contre, mais je pense que la série telle qu’on la connaît et dont on est tombés amoureux s’est terminée avec certitude », a-t-il confié au média américain Entertainment Tonight.

D.B. Woodside, qui a joué le rôle de Amenadiel à partir de la première saison, partage ce sentiment. « Je ne vois pas comment l’un d’entre nous pourrait dire non » à une suite, a indiqué l’acteur. À une seule condition : que ce soit une chose que les fans de la série réclament, a ajouté le comédien, qui a tout de même hâte de prendre quelques vacances et de passer du temps en famille. Pas de saison 7 pour Lucifer, mais un destin à la 007 ?