Les obsèques de Jean-Paul Belmondo, décédé lundi, auront lieu vendredi à 11h à l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris, a annoncé mardi son avocat, Me Michel Godest. La cérémonie sera suivie d’une crémation dans l’intimité. L’Elysée a également annoncé qu'un hommage national sera rendu à l’acteur de légende jeudi aux Invalides. A l’origine prévu pour les militaires, cet hommage a été étendu aux civils qui ont marqué leur temps, comme Charles Aznavour en octobre 2018. Pour les modalités, l’heure, etc., cela sera décidé par le protocole de l'Elysée, a précisé Me Godest.

Jean-Paul Belmondo fut pendant des décennies une tête d’affiche qui garantissait le succès en salles, après des débuts retentissants dans À bout de souffle en 1960, un film légendaire de la Nouvelle Vague. Depuis sa disparition lundi, les hommages se multiplient de la part de personnalités monde entier, et sur les chaînes de télévision.