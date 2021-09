Vous avez été 345 lecteurs et lectrices à nous soumettre un manuscrit sur le thème du « monde d’après » pour le prix 20 Minutes du roman, entre décembre 2020 et mars 2021. Et parmi vous, un seul gagnant : L’ultime frontière de Giselda Gargano, qui paraîtra le 10 novembre chez notre partenaire, les éditions Prisma.

C’est un grand roman sur le monde d’après la guerre, ce monde qui tente perpétuellement de se reconstruire sur des plaies encore vives mais qui ne cesse de retomber dans le chaos. Un livre truffé d’expériences cruelles et désenchantées, sur le terrain de la guerre au Vietnam, en Bosnie ou en République du Congo. On ne sort pas indemne de ce récit aux voix multiples, qui a plu au jury par ses qualités romanesques évidentes. « C'est un roman saisissant. J’ai vraiment senti qu’il était écrit par quelqu’un qui aime écrire, souligne Maxime Chattam, le président du jury. Maîtriser l’écriture d’un récit choral à la façon d’un film du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, avec de nombreux personnages dont les rôles et les destins se trouvent irrémédiablement entremêlés, ce n’est pas simple… »

Un monde d’après réaliste et désenchanté

Des cinq manuscrits finalistes pour le prix 20 Minutes du roman, celui de L’ultime frontière était le seul à s’appuyer sur une réalité éprouvée, au fil de conflits récents, afin de dessiner les contours de ce que pourrait être un « monde d’après » très crédible. « Je suis assez content que ce soit le prix 20 Minutes parce que quelque part, ce roman-là, il parle de l’actualité en restant très ancré dans le réel, précise Maxime Chattam. L’ultime frontière parle du monde d’aujourd’hui, de ses dysfonctionnements, et de tout ce qu’on veut faire ou pas pour préparer le monde d’après, celui qu’on va transmettre à nos enfants. »

Traversée par les luttes et les désillusions des premiers French doctors, pionniers de l’ aide humanitaire, et de leurs héritiers, médecins et infirmières aujourd’hui, l’épopée se révèle d’autant plus passionnante que son autrice, Giselda Gargano a été rédactrice en chef pendant sept ans pour l’association humanitaire Médecins du Monde. « L’ultime frontière est né après de longues années de réflexion sur l’Humain, explique-t-elle. Le conflit, la relation à l’autre, les frontières, tout cela est au cœur de ce roman qui met l’accent sur l’Europe après Schengen et la nouvelle configuration du monde. » Un roman à découvrir en librairie dans quelques semaines.