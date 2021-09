Michael K. Williams, éternel Omar de « The Wire », est mort à 54 ans

Il était un personnage à part et incontournable de The Wire, presque l’esprit de la « meilleure série de tous les temps ». L’acteur américain Michael K. Williams, interprète d’Omar Little et plusieurs fois nommé aux Emmy Awards, a été retrouvé mort lundi dans son appartement de Brooklyn, à New York. Il avait 54 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que sa famille annonce le décès de Michael Kenneth Williams. Elle vous demande de respecter son intimité pendant le deuil lié à cette perte insurmontable », a déclaré la famille de l’acteur via son agent. « Il est mort dans un appartement à Brooklyn », a déclaré de son côté le lieutenant John Grimpel, de la police new-yorkaise, qui n’a donné aucun détail, alors que plusieurs médias ont avancé la thèse d’une overdose, en citant des sources policières.

Plusieurs fois nommé aux Emmy Awards

Durant sa carrière, Michael K. Williams, né à Brooklyn où il a grandi dans une famille afro-américaine, a été nommé plusieurs fois aux Emmy Awards, pour ses apparitions dans Bessie en 2015, The Night Of en 2016 ou When They See Us en 2019. Son rôle dans Lovecraft Country lui valait encore une nomination à la prochaine cérémonie.

Mais c’est en incarnant Omar, l’un des personnages les plus atypiques et réussis de The Wire, que l’acteur dont le visage était barré d’une longue cicatrice s’est fait largement connaître et apprécier. Dès l’annonce de sa mort, les hommages n’ont pas tardé dans le milieu des séries et du cinéma, mais aussi au-delà. « Horrible, triste et incroyable de penser que nous avons perdu le fantastique et talentueux Michael K. Williams à l’âge de 54 ans », a ainsi tweeté Stephen King.

« Je n’avais pas assez différencié le personnage de l’acteur »

Pour beaucoup, la série The Wire de David Simon, plongée saisissante dans le quotidien des quartiers pauvres de Baltimore, est l’une des plus réussies de l’histoire. Diffusée en cinq saisons sur HBO dans les années 2000, elle suit les rivalités de petits groupes de trafiquants de drogue au pied d’immeubles parfois délabrés et le travail des enquêteurs de la police, mais saison après saison, David Simon s’intéresse avec un sens poussé du détail à la politique locale, aux médias, à l’éducation ou aux affaires d’un syndicat d’ouvriers portuaires.

Dans ce tableau souvent sombre, Omar Little, l’un des criminels les plus violents et redoutés, arpente les rues de Baltimore, enveloppé dans un grand manteau, arme à la main. L’interprétation par Michael K. Williams de ce criminel homosexuel et solitaire, doté de son propre code moral et de ses principes, a été saluée par la critique. L’acteur n’avait d’ailleurs jamais caché à quel point le personnage faisait écho à sa vie, ses addictions, ses démons, comme lors de notre interview à CanneSeries en 2018 : « Je n’avais pas assez différencié le personnage de l’acteur, je m’étais tellement impliqué, plongé, dans ce rôle - et c’est ce que devraient faire tous les acteurs selon moi - que je m’y suis un peu perdu. Je n’ai pas commencé à braquer des gens non plus, mais sa noirceur a ressurgi sur moi, je l’ai porté en moi ».

Michal K. Williams avait aussi joué le rôle de Chalky White, un contrebandier à l’époque de la prohibition, dans Boardwalk Empire, ou celui d’un détenu puissant dans la célèbre prison new-yorkaise de Rikers Island, dans The Night Of. Au cinéma, il avait notamment eu un rôle dans Twelve Years a Slave de Steve McQueen ou Gone Baby Gone de Ben Affleck. L’acteur devait bientôt incarner Doc Broadus, premier entraîneur et mentor de George Foreman dans un biopic sur le grand boxeur américain.