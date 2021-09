Spécialiste de la BD réalité, Riad Sattouf s’est inspiré de sa jeunesse au Moyen-Orient pour L’Arabe du futur, de ses observations quotidiennes pour La vie secrète des jeunes et d’une fille d’amis pour Les Cahiers d'Esther. L’auteur-dessinateur a décidé de remettre ça pour Le jeune acteur, une bande dessinée à paraître le 4 novembre chez sa nouvelle maison d'édition, Les Livres du futur, et sous-titrée « Les aventures de Vincent Lacoste au cinéma ». Les beaux gosses sont (un peu) de retour.

« En 2008, j’ai choisi le jeune Vincent, 14 ans, pour devenir le premier rôle de mon premier film, commente Riad Sattouf sur Instagram. C’était un ado timide, émouvant et gauche, collégien en Zep, qui n’avait jamais pensé faire du cinéma. Et le voici qui se retrouvait projeté tête d’affiche ! Depuis, nous sommes restés très proches. Année après année, je l’ai observé grandir et évoluer dans le monde fascinant et parfois flippant du cinéma. Il m’a raconté mille histoires sur la vie d’acteur et j’ai bien sûr tout noté. » Forcément, il en a fait un livre, et forcément, les lecteurs seront au rendez-vous.

V. J.