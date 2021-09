Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La nouvelle Cendrillon sur Amazon Prime Video

Après le remake live du classique de Disney par Kenneth Brannagh en 2015, Cendrillon revient déjà avec une nouvelle adaptation du conte de Perrault, revisitée, moderne et musicale. Disponible depuis vendredi sur Prime Video, ce Cendrillon 2021 est signé Kay Cannon, scénariste des trois Pitch Perfect, et réunit des voix comme la chanteuse cubano-américaine Camila Cabello dans le rôle-titre, Idina Menzel (la Reine des Neiges elle-même) en méchante belle-mère ou encore Billy Porter de Pose en fée marraine. La comédie musicale prend joyeusement des libertés avec le classique de la littérature, ainsi qu’avec des standards de la pop qu’elle reprend et remixe à la Glee.

La grande Agnès Varda en sept films sur Netflix

Après Tavernier, Truffaut, Chabrol ou Jacques Demy, Netflix continue sa politique cinéphile avec sept films d’Agnès Varda à regarder entre deux séries, entre Brand New Cherry Flavor et Clickbait de préférence. Disparue en 2019, la grande réalisatrice et contemporaine de la Nouvelle Vague a autant oeuvré dans la fiction que dans le documentaire, un second plan que la plateforme n’oublie pas d’honorer. Il peut d’ailleurs être judicieux d’entamer son binge watching Varda par le documentaire et autoprotrait Les plages d’Agnès, avant d’enchaîner avec l’incontournable Cléo de 5 à 7, mais également Sans toit ni loi, Black Panthers, Le Bonheur, La Pointe-Courte, L’une chante, l’autre pas.

« 11 Septembre, l’enquête », un podcast France Inter

C’était il y a 20 ans. Vous pensiez avoir tout lu et tout vu sur le 11-Septembre et les attentats du World Trade Center, mais le journaliste Grégory Philipps propose pour France Inter une « enquête », qui si elle n’apporte pas de révélation car ce n’est pas le but, plonge à nouveau l’auditeur et l’auditrice au coeur de l’événement avec de nombreux témoignages, archives, questions, remises en perspectives, et même échos inattendus avec l’actualité en Afghanistan.