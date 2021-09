Gestes barrières, acte V, scène finale. Dans une vidéo postée ce jeudi sur ses différents réseaux sociaux, Emmanuel Macron a relevé le défi imposé par Mcfly et Carlito. Il y a six mois, le chef de l’Etat avait demandé aux deux youtubeurs de réaliser un clip rappelant les mesures sanitaires à leur (jeune) public. Après un concours d’anecdotes qui s’est tenu à l’Elysée et un voyage avec la patrouille de France le 14 juillet pour les deux vidéastes, le président de la République a tenu parole.

À l’occasion de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a assuré, dans un court discours de deux minutes, faire le maximum pour que la reprise soit la plus normale possible. « Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention », exprime le chef de l’Etat en montrant le portrait des deux youtubeurs qu’il tient à la main depuis plusieurs secondes.

Près de 16 millions de vues

Les termes du contrat ne sont pas totalement respectés à 100 % puisque avant de tourner leur concours d’anecdotes à l’Elysée, Mcfly et Carlito avaient demandé à Emmanuel Macron d’afficher une photo d’eux sur son bureau à l’occasion « d’une prochaine prise de parole, une interview, potentiellement celle du 14 juillet », avaient-ils indiqué. Finalement, le 12 juillet dernier, le président de la République avait annoncé l’obligation vaccinale pour les soignants et l’extension du pass sanitaire face à une reprise de l’épidémie de Covid-19. Un contexte qui n’aidait pas à la réalisation de ce défi.

Le clip des gestes barrières promus par Mcfly et Carlito culmine aujourd’hui à 15,8 millions de vues. Il s’agit presque du même score que la vidéo du concours d’anecdotes dont le compteur affiche 15,7 millions de lectures.